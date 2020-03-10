Мишустин освободил Юрчика от должности замминистра транспорта

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин распорядился освободить Александра Юрчика от должности заместителя министра транспорта. Соответствующий документ опубликован во вторник, 10 марта, на официальном портале правовой информации.

В тексте указано, что процедура была произведена по просьбе Юрчика.

Юрчик работал в Минтрансе с 2008 года. В 2004–2007 годах занимал руководящие должности в Федеральном агентстве воздушного транспорта, с 2007 по 2008 был генеральным директором ООО «Росавиаинвест». На пост министра транспорта Юрчик заступил с 25 декабря 2017 года.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

6 марта стало известно, что Мишустин подписал распоряжение о назначении главы Росавиации Александра Нерадько первым заместителем министра транспорта.