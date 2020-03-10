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Мишустин освободил Юрчика от должности замминистра транспорта

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин распорядился освободить Александра Юрчика от должности заместителя министра транспорта. Соответствующий документ опубликован во вторник, 10 марта, на официальном портале правовой информации.

В тексте указано, что процедура была произведена по просьбе Юрчика.

Юрчик работал в Минтрансе с 2008 года. В 2004–2007 годах занимал руководящие должности в Федеральном агентстве воздушного транспорта, с 2007 по 2008 был генеральным директором ООО «Росавиаинвест». На пост министра транспорта Юрчик заступил с 25 декабря 2017 года.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

6 марта стало известно, что Мишустин подписал распоряжение о назначении главы Росавиации Александра Нерадько первым заместителем министра транспорта.

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