Умер первый президент химического факультета МГУ академик Лунин

На 81-м году жизни скончался академик РАН, декан химического факультета МГУ (1992-2018 гг.) Валерий Лунин. Об этом во вторник, 10 марта, сообщается на сайте университета.

Валерий Лунин умер 9 марта, он был первым президентом химического факультета МГУ с 2018 по 2020 год.

Лунин родился в 1940 году в Орловской области, в 1967 году окончил химический факультет МГУ, в 1982 году получил докторскую степень. С 1991 года был членом-корреспондентом Российской академии наук, с 2000 года — академиком РАН по отделению общей и технической химии. Лауреат премии имени М. В. Ломоносова (2009 год) за цикл работ «Эффекты синергизма в промышленных процессах гидрирования и гидродехлорирования».