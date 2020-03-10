Ветераны в Брянской области получат по 75 тыс. рублей

Ветераны в Брянской области получат региональную выплату ко Дню Победы. Она станет дополнением к средствам, которые выделяются из федерального бюджета.

По данным областного правительства, размер выплаты составит 75 тыс. рублей. Деньги получат ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны. В региональном бюджете предусмотрена сумма 44 млн рублей, сообщает интернет-газета «Брянские новости».

Кроме того, в связи с празднованием 75-летия Великой Победы все ветераны – граждане РФ получат выплаты из федерального бюджета, максимальная сумма составит 75 тыс. рублей. На эти средства смогут рассчитывать инвалиды войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, а также вдовы или вдовцы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Японией и Великой Отечественной войны.