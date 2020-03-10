Минфин приостановил аукционы по ОФЗ до стабилизации ситуации на рынках

Министерство финансов России приостановило аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) до стабилизации ситуации на финансовых рынках. Об этом сообщает пресс-служба ведомства во вторник, 10 марта.

«В целях избежания избыточного давления на долговой рынок и учитывая наличие необходимых финансовых ресурсов для выполнения текущих бюджетных обязательств, проведение аукционов по размещению ОФЗ приостанавливается на период до стабилизации рыночной ситуации», — говорится в сообщении министерства.

О возобновлении аукционов ОФЗ сообщат дополнительно.

Накануне в ведомстве сообщили, что из-за высокой волатильности на рынках могут приостановить аукционы с ОФЗ. Отмечалось, что решение примут с учетом конъюнктуры, чтобы стабилизировать рыночную ситуацию и не допустить избыточного давления на долговой рынок.

План заимствований на 2020 год предполагает привлечение 1,7 трлн рублей на внутреннем рынке, а в общей сложности — 2,3 трлн рублей. При сокращении заимствований для компенсации можно использовать остатки на едином счете государственного бюджета. Федеральное казначейство имеет на счетах в Центробанке и кредитных организациях около 4,2 трлн рублей.

Утром 9 марта после распада сделки ОПЕК+ цена нефти марки Brent с поставкой в апреле упала почти на треть, до $31,38 за баррель. Цена нефти WTI оказадась на отметке в $27,9 за баррель.

В тот же день рубль отреагировал падением до 75 рублей за 1$ и 86 рублей за 1€. Цены на золото поднялись до максимума с 2012 года, составив $1700 за унцию.

По данным торгов Московской биржи на 10 марта, курс доллара стабилизировался в районе 72 рублей, курс евро — около 82 рублей.

В ходе торгов на лондонской бирже ICE, нефть марки Brent подорожала до $36,07 за баррель.

В то же время цены на нефть двух основных брендов в этот день начали резко расти после обвала в конце прошлой недели. Согласно данным бирж, цена апрельских контрактов на черное золото WTI выросла на 9,28% — до $33,99 за баррель. Нефть Brent торговалась на уровне $37,44 за бочку, рост составил 9%.

Глава Минэнерго Александр Новак допустил, что цены на нефть могут восстановиться через несколько месяцев.