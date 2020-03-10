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Минфин приостановил аукционы по ОФЗ до стабилизации ситуации на рынках

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Министерство финансов России приостановило аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) до стабилизации ситуации на финансовых рынках. Об этом сообщает пресс-служба ведомства во вторник, 10 марта.

«В целях избежания избыточного давления на долговой рынок и учитывая наличие необходимых финансовых ресурсов для выполнения текущих бюджетных обязательств, проведение аукционов по размещению ОФЗ приостанавливается на период до стабилизации рыночной ситуации», — говорится в сообщении министерства.

О возобновлении аукционов ОФЗ сообщат дополнительно.

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Накануне в ведомстве сообщили, что из-за высокой волатильности на рынках могут приостановить аукционы с ОФЗ. Отмечалось, что решение примут с учетом конъюнктуры, чтобы стабилизировать рыночную ситуацию и не допустить избыточного давления на долговой рынок.

План заимствований на 2020 год предполагает привлечение 1,7 трлн рублей на внутреннем рынке, а в общей сложности — 2,3 трлн рублей. При сокращении заимствований для компенсации можно использовать остатки на едином счете государственного бюджета. Федеральное казначейство имеет на счетах в Центробанке и кредитных организациях около 4,2 трлн рублей.

Утром 9 марта после распада сделки ОПЕК+ цена нефти марки Brent с поставкой в апреле упала почти на треть, до $31,38 за баррель. Цена нефти WTI оказадась на отметке в $27,9 за баррель.

В тот же день рубль отреагировал падением до 75 рублей за 1$ и 86 рублей за 1€. Цены на золото поднялись до максимума с 2012 года, составив $1700 за унцию.

По данным торгов Московской биржи на 10 марта, курс доллара стабилизировался в районе 72 рублей, курс евро — около 82 рублей.

В ходе торгов на лондонской бирже ICE, нефть марки Brent подорожала до $36,07 за баррель.

В то же время цены на нефть двух основных брендов в этот день начали резко расти после обвала в конце прошлой недели. Согласно данным бирж, цена апрельских контрактов на черное золото WTI выросла на 9,28% — до $33,99 за баррель. Нефть Brent торговалась на уровне $37,44 за бочку, рост составил 9%.

Глава Минэнерго Александр Новак допустил, что цены на нефть могут восстановиться через несколько месяцев.

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