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В колониях Омской области сняли запрет на свидания

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В исправительных учреждениях на территории Омской области сняли запрет на свидания. Ограничение действовало в течение месяца из-за заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Длительные и краткосрочные свидания в колониях региона не проводились с 17 февраля. Встречи с близкими были ограничены как для подозреваемых, так и для осужденных. Такая мера была принята для недопущения распространения вирусных заболеваний, сообщает ИА «Город55».

Ограничение снято 10 марта. Теперь осужденные и подозреваемые могут увидеться с родственниками.

Ранее сообщалось, что после введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина в школах, специалисты фиксировали снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом. По данным за 1 марта, заболеваемость была ниже эпидемического порога на 30%.

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