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Подросток погиб и двое взрослых пострадали в ДТП под Хабаровском

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Под Хабаровском при опрокидывании иномарки в кювет погиб подросток, еще два человека получили различные травмы. Об этом сообщает отделение пропаганды УГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю.

Авария произошла в понедельник, 9 марта, на 12-м км автодороги Хабаровск – село Ильинка – село Ракитное – село Гаровка-1 – поселок имени Горького. Как пишет сайт KP.ru, водитель Mitsubishi Galant во время обгона потерял управление, машина вылетела на обочину и несколько раз перевернулась. На помощь пострадавшим бросились другие автолюбители, они утверждают, что в машине сильно пахло алкоголем.

По словам очевидцев, во время опрокидывания из салона выпали мужчина и 15-летний подросток, еще один мужчина и женщина остались в машине. Несовершеннолетний скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу, водитель и женщина-пассажирка были госпитализированы, отмечает ИА AmurMedia. Еще одного пассажира доставить в больницу не удалось, по пути он выскочил из кареты «скорой» и скрылся.

Как выяснилось, у водителя Mitsubishi никогда не было прав на вождение автомобилем, за что он неоднократно попадался полиции. Сама иномарка при этом была давно снята с учета.

В ночь на 9 марта в Смоленской области автомобиль врезался в стелу городского парка, в результате происшествия два человека получили травмы различной тяжести, трое скончались на месте.

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