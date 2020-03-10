Экономист рассказал о последствиях для россиян обвала рубля

Россиян ждет повышение цен на многие товары в связи с падением рубля из-за обвала цен на нефть. В первую очередь подорожать могут автомобили и импортная техника. Об этом сообщил экономист Константин Селянин.

По мнению эксперта, цены на импортную продукцию также поднимутся из-за ситуации с коронавирусом, пишет Ura.ru.

Подорожают товары, цены на которые не попадают под законодательное регулирование, а также вещи, в производстве которых присутствуют импортные компоненты.

В ближайшее время также повысятся цены на одежду, обувь и гаджеты.

При этом лекарства и продукты питания, скорее всего, сильно не прибавят в цене, сообщает НСН. В продовольственном сегменте произошло неплохое импортозамещение, отметил член-корреспондент РАН Евгений Попов.

Лекарства не должны подорожать, поскольку в России этот сегмент рынка регулируется законодательством.

6 марта страны – участницы ОПЕК+ не согласовали сделку по сокращению добычи нефти, соглашение распалось, сообщает телеканал «Звезда». После переговоров СМИ сообщили о намерении Саудовской Аравии увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.

Утром 9 марта цены на углеводород начали стремительное снижение. Курс российской валюты также упал, передает RT. Курс доллара на Форекс был 75 рублей. 10 марта на открытии Московской биржи курс не превысил 73 рублей.