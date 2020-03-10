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Песков прокомментировал корректировки мероприятий 9 мая из-за коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Подготовка к празднованию Дня Победы в России идет своим ходом. Об этом во вторник, 10 марта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможном пересмотре мероприятий.

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Как напомнил представитель Кремля, в правительстве работает соответствующий штаб. «В мире ситуация оставляет желать лучшего, мягко говоря. На общеевропейском фоне у нас ситуация более благоприятная», — отметил Песков. По его словам, это не повод для самоуспокоения.

Ранее в марте Песков заявил, что оргкомитет «Победа», возглавляемый президентом России Владимиром Путиным, в плановом режиме продолжает готовить юбилейное празднование 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне.

Случаи заражения коронавирусной инфекцией, по состоянию на 10 марта, выявлены в более чем 100 странах. Накануне стало известно о выявлении в России еще троих зараженных коронавирусом. Все они недавно вернулись из Италии. Всего на сегодняшний день в стране зафиксировано 20 случаев заражения.

Ранее неизвестный бета-коронавирус SARS-CoV-2 появился в конце декабря в Ухане (Китай). К настоящему моменту в мире заразились более 109 тыс. человек, умерли порядка 3,8 тыс., выздоровели более 62 тыс.

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