Новый температурный рекорд установлен в Самарской области

В Самарской области обновился температурный рекорд, который прежде держался с 1947 года. Температура воздуха 9 марта местами поднялась до +8,2 градуса.

По данным синоптиков, аномально теплая погода была зафиксирована в девяти населенных пунктах. Самая высокая температура наблюдалась в Большой Глушице, где столбики термометров поднялись до +8,2 градуса. Четь прохладнее было в Безенчуке — почти +7 градусов. В Сызрани потеплело до +6,7 градуса. В данных населенных пунктах побиты температурные рекорды 2000, 2016 и 1947 годов соответственно. Об этом сообщает НИА «Самара» со ссылкой на «63.ру».

В Самаре воздух прогрелся до +5,7 градуса. Прежний рекорд для 9 марта держался с 1962 года.

Ранее сообщалось, что после аномально теплой зимы месячник по благоустройству в Самарской области стартует раньше срока.