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Клещи могут на месяц раньше срока проснуться в Тамбовской области

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В Тамбовской области из-за теплой погоды значительно раньше срока могут проснуться клещи. Вредителей стоит опасаться уже в марте.

По данным Роспотребнадзора, активность клещей обычно начинается в апреле, а пик активности членистоногих приходится на май-июнь. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру». Однако уже сейчас в Тамбовской области установилась апрельская погода. В связи с этим пробуждения клещей стоит опасаться уже в марте.

В ведомстве уточнили, что пока случаи укусов в регионе не зафиксированы. Специалисты напоминают, что клещи являются переносчиками энцефалита и боррелиоза.

Ранее сообщалось, что клещи могут проснуться значительно раньше привычных сроков в Хабаровском крае. В 2019 году первые пострадавшие от укусов вредителей появились в середине марта, хотя обычно начало активности приходится на апрель.

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