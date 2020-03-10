Мертвого дельфина нашли в Балаклавской бухте в Севастополе

В Севастополе в Балаклавской бухте нашли труп дельфина. Его прибило к берегу вместе с грязью в минувшие выходные, рассказали пользователи соцсетей.

Впрочем, по словам экспертов, это довольно частое явление в бухте после шторма, когда к берегу прибивает мусор. Довольно сильный южный ветер дует в этом районе на протяжении последних двух недель, пишет онлайн-издание «Новый Севастополь».

Ученые филиала севастопольского Института биологии южных морей просили крымчан и гостей полуострова сообщать им обо всех случаях гибели дельфинов. Для этого организована круглосуточная линия.

19 февраля сообщалось, что ученые встревожены значительным сокращением численности дельфинов в Черном море. Речь идет о таком виде дельфинов, как афалина.