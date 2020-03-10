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Жириновский объяснил инициативу о выборах президента Госсоветом экономией бюджета

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Решение о том, кто будет главой государства, необходимо предоставить членам Государственного совета. Это позволит сэкономить значительные бюджетные средства, заявил во вторник, 10 марта, руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский.

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«Хватит трясти страну шесть месяцев каждые шесть лет. На выборы идут парикмахеры, манекенщицы там, лесорубы… У нас конституционный орган есть — Государственный совет. Собрать туда лучших людей страны, лучшие ученые, депутаты, министры и губернаторы, они все избраны, вот пусть они и решают, кто будет главой государства», — отметил Жириновский.

По его словам, члены Государственного совета могут принять решение о том, кто станет президентом страны, за 15 минут или за два часа, но это произойдет в течение одного дня, тогда как подготовка к всеобщим выборам в стране занимает шесть месяцев. Кроме того, на выборы тратится много бюджетных средств.

«Зачем огромные деньги тратить, зачем создавать лихорадку?», — заключил Жириновский.

Ранее в этот же день сообщалось, что Жириновский предложил провести досрочные выборы в парламент страны после всероссийского голосования по поправкам в Конституцию. По словам политика, если обновленная Конституция вступит в силу в апреле, то в стране необходимо провести досрочные выборы в Госдуму. Он также добавил, что фракция ЛДПР поддержит все вносимые в Конституцию поправки.

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