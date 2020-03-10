Жириновский объяснил инициативу о выборах президента Госсоветом экономией бюджета

Решение о том, кто будет главой государства, необходимо предоставить членам Государственного совета. Это позволит сэкономить значительные бюджетные средства, заявил во вторник, 10 марта, руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский.

«Хватит трясти страну шесть месяцев каждые шесть лет. На выборы идут парикмахеры, манекенщицы там, лесорубы… У нас конституционный орган есть — Государственный совет. Собрать туда лучших людей страны, лучшие ученые, депутаты, министры и губернаторы, они все избраны, вот пусть они и решают, кто будет главой государства», — отметил Жириновский.

По его словам, члены Государственного совета могут принять решение о том, кто станет президентом страны, за 15 минут или за два часа, но это произойдет в течение одного дня, тогда как подготовка к всеобщим выборам в стране занимает шесть месяцев. Кроме того, на выборы тратится много бюджетных средств.

«Зачем огромные деньги тратить, зачем создавать лихорадку?», — заключил Жириновский.

Ранее в этот же день сообщалось, что Жириновский предложил провести досрочные выборы в парламент страны после всероссийского голосования по поправкам в Конституцию. По словам политика, если обновленная Конституция вступит в силу в апреле, то в стране необходимо провести досрочные выборы в Госдуму. Он также добавил, что фракция ЛДПР поддержит все вносимые в Конституцию поправки.