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Временные больницы закрыты в Ухане после улучшения ситуации с коронавирусом

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Fei Maohua
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Все временные больницы, построенные в Ухане для лечения больных, инфицированных новым коронавирусом, закрыли из-за улучшения эпидемиологической ситуации. Об этом во вторник, 10 марта, сообщила на своем сайте газета South China Morning Post.

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Всего в городе действовали 14 таких лечебных учреждений, некоторые из них были переоборудованы из стадионов и залов для конференций. Ранее во вторник в Ухань приехал председатель КНР Си Цзиньпин. Он, в частности, пообщался с пациентами и местными жителями, проходящими медосмотр.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Инфекция распространилась в более чем 100 странах мира.

На сегодняшний день в Китае зарегистрировано в общей сложности 80 754 подтвержденных случая COVID-19, причем только в Ухане 49 965. Число погибших в стране возросло до 3136 человек, причем, по состоянию на полночь, во вторник погибло 17 человек.

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