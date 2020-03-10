Подросток погиб в ДТП с лошадью в Астраханской области

В Астраханской области проводится проверка по факту ДТП, в результате которого погиб 16-летний подросток. Автомобиль врезался в лошадь.

Авария произошла на трассе Волгоград–Астрахань. По данным Госавтоинспекции, лошадь внезапно выбежала на проезжую часть и в животное врезалась машина «Лада Гранта». 16-летний пассажир, находившийся на переднем сиденье, от полученных травм скончался в больнице. Об этом сообщает «Астрахань-24».

20-летний водитель получил рваную рану головы. У 15-летнего пассажира выявили закрытую черепно-мозговую травму.

Ранее сообщалось, что в Московской области при лобовом столкновении двух машин пострадали шесть человек. В их числе двое детей. Все пострадавшие госпитализированы.