Прямой эфир

Пост председателя парламента Азербайджана впервые заняла женщина

0
Фото: Новости Азербайджана/report.az
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пост спикера парламента Азербайджана впервые в современной истории страны возглавила женщина — Сахиба Гафарова. Об этом во вторник, 10 марта, сообщает «РИА Новости».

На должность председателя кандидатуру Гафаровой предложила правящая партия «Новый Азербайджан». В итоге 116 из 125 депутатов поддержали это решение.

Сахиба Гафарова родилась в 1955 году. Она окончила Азербайджанский педагогический институт русского языка и литературы им. Ахундова и Азербайджанский университет иностранных языков (по специальности английский язык), больше 30 лет она проработала в Бакинском славянском университете.

Гафарова — доктор филологических наук, профессор, специалист по современной русской и американской литературе. Кроме того, она автор более 70 научных и учебно-методических работ. Занимается гендерными проблемами в филологии.

Что касается ее политической карьеры, то она была избрана депутатом парламента Азербайджана 5-го созыва и входила в состав делегации от страны в ПАСЕ.

10 февраля правящая партия Азербайджана объявила о победе на выборах в парламент. По итогам голосования они получили 70 из 125 депутатских мест.

22 января стало известно, что президентом Греции впервые станет женщина. 261 из 294 представителей парламента проголосовали за кандидатуру Екатерины Сакелларопулу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ЦИК Азербайджана назвала возраст самых пожилых избирателей
Парламент Азербайджана принял обращение к президенту о своем роспуске

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020