Пост председателя парламента Азербайджана впервые заняла женщина

Пост спикера парламента Азербайджана впервые в современной истории страны возглавила женщина — Сахиба Гафарова. Об этом во вторник, 10 марта, сообщает «РИА Новости».

На должность председателя кандидатуру Гафаровой предложила правящая партия «Новый Азербайджан». В итоге 116 из 125 депутатов поддержали это решение.

Сахиба Гафарова родилась в 1955 году. Она окончила Азербайджанский педагогический институт русского языка и литературы им. Ахундова и Азербайджанский университет иностранных языков (по специальности английский язык), больше 30 лет она проработала в Бакинском славянском университете.

Гафарова — доктор филологических наук, профессор, специалист по современной русской и американской литературе. Кроме того, она автор более 70 научных и учебно-методических работ. Занимается гендерными проблемами в филологии.

Что касается ее политической карьеры, то она была избрана депутатом парламента Азербайджана 5-го созыва и входила в состав делегации от страны в ПАСЕ.

10 февраля правящая партия Азербайджана объявила о победе на выборах в парламент. По итогам голосования они получили 70 из 125 депутатских мест.

22 января стало известно, что президентом Греции впервые станет женщина. 261 из 294 представителей парламента проголосовали за кандидатуру Екатерины Сакелларопулу.