Калужские чиновники присоединились к флешмобу «40 отжиманий»

Чиновники администрации Калуги поддержали флешмоб, который запустил глава Калужской области Владислав Шапша. Он выложил на своей странице в соцсети видео, как отжимается более 40 раз.

Первым акцию Шапши поддержал начальник управления физкультуры, спорта и молодежной политики Калуги Игорь Матвеенко. Видео своих отжиманий он выложил в соцсеть. Затем к нему присоединился замгубернатора области Дмитрий Разумовский. Он также опубликовал видео, на котором отжимается 40 раз.

Далее появился ролик и.о. городского головы Калуги Дмитрия Денисова. Он немного изменил условия и сделал отжимания на брусьях.

Как пишет газета «Весть», глава области в феврале 2020 года призвал чиновников заниматься спортом. По его словам, те, кто убеждает людей вести здоровый образ жизни, сами должны это делать.