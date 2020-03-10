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Курс доллара на бирже стабилизировался в районе 72 рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Курс доллара стабилизировался в районе 72 рублей, курс евро — в районе 82 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже, во вторник, 10 марта.

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По состоянию на 11:23 (мск) курс доллара составляет 71,93 рубля, курс евро — 81,93 рубля. Таким образом, рубль укрепился на 3,38 рубля, а евро — на 4,43 рубля. По ходу торгов на лондонской бирже ICE, нефть марки Brent подорожала до отметки $36,07 за баррель.

Ранее на открытии торгов 10 марта курс доллара в начале торгов подскочил на 4,2 рубля — до 72,77 рубля. Евро вырос на 5,1 рубля, его курс составил 82,6 рубля. До начала торгов Московская биржа уточнила верхние границы возможного курса американского доллара и евро. Для американской валюты она установлена в 75,2125 рубля, граница евро определена в 85,785 рубля.

6 марта страны – участницы ОПЕК+ не согласовали сделку по сокращению добычи нефти, соглашение распалось. После переговоров СМИ сообщили о намерении Саудовской Аравии увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.

Утром в понедельник цены на углеводород начали стремительное снижение. Курс российской валюты также упал.

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