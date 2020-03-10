Фильм про лыжницу Елену Вяльбе снимают в Кировске

В город Кировск Мурманской области 9 марта приехала съемочная группа фильма про российскую лыжницу, олимпийскую чемпионку по лыжным гонкам Елену Вяльбе. Режиссером картины является Николай Хомерики.

Как пишет ИА «Би-порт», создатели картины искали в Кировске членов массовки и подбирали в городе женщину, похожую на королеву Норвегии. Сама Елена Вяльбе намерена присутствовать на съемках в Хибине.

А ранее съемочная группа побывала в Магадане. Там была отснята часть материала будущей картины.

26 февраля сообщалось, что в Мурманской области у населенного пункта Териберка кинокомпания из Индии снимала фильм. Картина будет рассказывать историю жителя Индии, который решил отомстить английским солдатам за убийства.