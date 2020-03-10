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Первый в 2020 году оползень произошел в Нижегородской области

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Первый оползень произошел в городе Кстове в Нижегородской области. Это случилось в парке «Юбилейный». Там вниз сползла часть набережной.

Фото случившегося появились в городских пабликах. Их авторы отмечают, что этот парк благоустраивали в 2017 году по программе «Комфортная городская среда». Но, судя по всему, работы по берегоукреплению в плане предусмотрены не были, пишет ИА «НьюсНН».

В ноябре в Нижнем Новгороде на Верхневолжской набережной сошел оползень. Это произошло на откосе, где находился ресторан «Парк культуры». Отмечалось, что ранее это была территория объекта культурного наследия и строительство там было запрещено.

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