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Три школы и 48 классов остаются на карантине в Саратовской области

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В Саратовской области возобновились занятия в школах всех пяти районов, которые были закрыты на карантин. Однако в трех школах, расположенных в Аркадакском, Питерском и Энгельсском районах, учебный процесс полностью приостановлен. Это связано с превышением эпидемиологического порога по ОРВИ и гриппу.

Карантин также введен в 48 классах в 23 региональных учебных заведениях. Как пишет ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на Роспотребнадзор, в Саратовской области эпидемиологический порог заболеваемости по всем возрастным группам населения превышен на 22,6%.

Региональное министерство образования напомнило, что учебный процесс приостанавливается в том случае, если по причине гриппа и ОРВИ отсутствует 20% и более учеников. На это время учебный процесс продолжается дистанционно.

При первых признаках заболевания родители сами принимают решение оставить ребенка дома, но обязательно сообщают об этом в образовательную организацию.

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