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Потрескавшуюся многоэтажку в Томске отремонтируют за 2,3 млн рублей

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Из бюджета Томска выделят 2,3 млн рублей на срочный ремонт потрескавшихся конструкций четырехэтажного жилого дома на улице Некрасова. Решение об этом было принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. С подобной просьбой в комиссию обратилась администрация Советского района.

Как уточняет РИА «Томск», многоквартирный дом построили из силикатного кирпича в 1957 году. Осенью 2019 года во время осмотра специалисты выявили вертикальные трещины в конструкциях дома. Они создавали угрозу возникновения чрезвычайной ситуации.

Комиссия также отменила угрозу возникновения ЧС в четырехквартирном деревянном доме на Сибирской улице. Там весной прошлого года порывы ветра повредили крышу. Однако ремонт за счет собственных средств провела управляющая компания.

4 марта комитет по охране объектов культурного наследия присвоил усадьбе Гадаловых в Томске статус памятника регионального значения.

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