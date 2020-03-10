Жители Петрозаводска выстроились в «живую цепь» в защиту парка

В Петрозаводске в понедельник, 9 марта, прошла акция в защиту парка «Каменный бор» на Ключевой. Ее участники выстроились в длинную «живую цепь», протестуя против строительства в зеленой зоне детского сада.

Как пишет ИА «Карелinform», многие петрозаводчане пришли на акцию целыми семьями. Своей «живой цепью» они попытались огородить площадку от строителей.

6 марта в Петрозаводске состоялась встреча представителей органов власти с жителями этого района, недовольными началом строительства в «Каменном бору».

На этой встрече замглавы Петрозаводска Евгений Перов заявил, что территория земельного участка, где возводится объект, находится не в рекреационной зоне. Там определена территория объектов здравоохранения. Это значит, что детский сад возводится на законных основаниях.