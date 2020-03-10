Прямой эфир

Жители Петрозаводска выстроились в «живую цепь» в защиту парка

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Петрозаводске в понедельник, 9 марта, прошла акция в защиту парка «Каменный бор» на Ключевой. Ее участники выстроились в длинную «живую цепь», протестуя против строительства в зеленой зоне детского сада.

Как пишет ИА «Карелinform», многие петрозаводчане пришли на акцию целыми семьями. Своей «живой цепью» они попытались огородить площадку от строителей.

6 марта в Петрозаводске состоялась встреча представителей органов власти с жителями этого района, недовольными началом строительства в «Каменном бору».

На этой встрече замглавы Петрозаводска Евгений Перов заявил, что территория земельного участка, где возводится объект, находится не в рекреационной зоне. Там определена территория объектов здравоохранения. Это значит, что детский сад возводится на законных основаниях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Детскую больницу отремонтируют к лету в Петрозаводске
Большой кластер для тренировки спортсменов создадут в Петрозаводске

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020