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Школьники Воркуты остались дома из-за сильной метели

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В Воркуте 10 марта вновь объявили актированный день. Школьникам разрешили не учиться из-за метели. Непогода продолжается в этом районе уже не одну неделю.

Сегодня также обещают снег, метель, сильный ветер, скорость которого при порывах может достигать 26 м/с. При этом температура будет подниматься до –1 градуса.

Как пишет ИА «Комиинформ», из-за прогнозируемого ухудшения погоды занятия в общеобразовательных учебных заведениях Воркуты отменены для 1–11 классов, а в средних профессиональных учебных заведениях для 1-го и 2-го курсов дневных отделений.

Автомобилистам в связи с метелью и плохой видимостью рекомендуют не выезжать на кольцевую автодорогу.

Штормовое предупреждение вводили в некоторых районах Коми, в том числе в Воркуте, 3 марта. Это было связано с усилением северо-западного ветра.

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