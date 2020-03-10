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США перебросили в Европу бомбардировщики B-2 Spirit

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ВВС США перебросили в Европу стратегические малозаметные бомбардировщики B-2 Spirit. Об этом на своем сайте сообщило Европейское командование ВС США.

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Самолеты вылетели с авиабазы Уайтмен, штат Миссури, 9 марта и прибыли на Азорские острова в Португалию. Бомбардировщики будут взаимодействовать на различных объектах в зоне ответственности Европейского командования США.

«Развёртывание стратегических бомбардировщиков в Европе... демонстрирует приверженность Соединенных Штатов союзникам по НАТО и партнерам», — отметили американские военные, пишет во вторник, 10 марта, RT. Переброшенные бомбардировщики относятся к 509-му и 131-му бомбардировочным авиакрыльям ВВС США, точное их количество не уточняется.

В середине февраля Вашингтон провел учения стратегических бомбардировщиков B-52 в Африке. Миссия дальнего радиуса действия прошла в сотрудничестве с партнерами в Восточной Африки.

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