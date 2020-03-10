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Раненую беременную лосиху доставили в Новосибирский зоопарк

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Ветеринары из Новосибирского зоопарка борются за жизнь раненой беременной лосихи, которую доставили из Сузунского района. У нее сломана передняя лапа, и, если бы ее оставили без помощи в лесу, она бы погибла вместе с потомством.

Как пишет vn.ru, лосиха получила травму, когда выпрыгивала из снега на трассу и ударилась об асфальт. Сначала егери доставили животное на конную ферму местного предпринимателя, а ночью погрузили в машину и отправили в Новосибирский зоопарк.

По словам директора природоохранной инспекции Новосибирской области Владимира Шрейдера, сейчас состояние лосихи тяжелое. После лечения в зоопарке ее постараются вернуть в дикую природу, где она спокойно принесет потомство и продолжит жить. Врачи делают всё возможное, чтобы животное оказалось на воле.

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