Алтайские водители при помощи МЧС вызволяют из снега автомобили

Сотрудников МЧС и ГИБДД вывели на трассы Алтайского края для помощи попавших в снежный плен автомобилистов. Им приходится вытаскивать из сугробов застрявшие в непогоду автомобили. В экстренных случаях подключают машины скорой помощи.

Как пишет altapress.ru, в Шипуновском районе спасатели доставили в больницу беременную женщину со схватками еще до прибытия скорой помощи. А в районе административного центра Топчиха автомобиль съехал с дороги на обочину. На помощь ему из ближайшего села отправили снегоболотоход. При помощи этого гусеничного транспорта водителя и членов его семьи, находившихся в салоне, вернули на дорогу.

Экстренная ситуация сложилась 9 марта в 14 районах Алтайского края. Некоторые трассы полностью закрыты для автомобилей. Так, ограничения действуют на дороге Бийск – Белокуриха, Алтайск – Петропавловское – Смоленское, Павловсе – Камень-на-Оби – граница Новосибирской области. Для грузовиков и пассажирского транспорта ограничения ввели на трассе Бийск – Усятское – Соусканиха – Верх-Кажа.