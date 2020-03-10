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Минобороны разместило 27 млн записей об участниках Великой Отечественной войны

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Фото: Министерство обороны РФ/doroga.mil.ru
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На сайте министерства обороны России загружено 27 млн материалов в базу записей и фотографий об участниках Великой Отечественной войны. Об этом во вторник, 10 марта, заявили во вторник журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

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Информация размещается в рамках мультимедийного проекта «Дорога памяти», призванного увековечить память обо всех участниках войны 1941-1945 годов, пояснили в ведомстве.

Актуальная информация отображается на главной странице интернет-портала военного ведомства, она обновляется в режиме реального времени.

«Для того, чтобы фотографии и сведения об участниках Великой Отечественной войны попали в экспозицию мультимедийного музея, необходимо лишь загрузить информационные материалы на сайт «Дорога памяти», — напомнили в Минобороны.

Ранее в марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оргкомитет «Победа», возглавляемый лидером страны Владимиром Путиным, в плановом режиме продолжает готовить юбилейное празднование 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне.

На Красной площади в российской столице 9 мая пройдет военный парад в честь Дня Победы. На мероприятии покажут более 20 видов техники, которую раньше не привлекали для традиционного военного смотра. Парады в этот день пройдут в 29 городах России.

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