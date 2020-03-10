США начали вывод своих войск из Афганистана

США начали вывод войск из Афганистана. Численность контингента к июню сократят до 8600 человек, сейчас в Афганистане дислоцировано до 13000 солдат США и НАТО. Через 14 месяцев американских военных в стране не останется.

При этом Штаты будут принимать участие в антитеррористических операциях и оказывать поддержку национальным силам обороны и безопасности Афганистана. 29 февраля Вашингтон подписал соглашение с запрещённым в России движением «Талибан». Стороны договорились «постоянном и всеобъемлющем перемирии».

Также «Талибан» начнёт взамодействовать с Совбезом ООН, чтобы его членов исключили из санкционного списка.