Синоптики рассказали о погоде в Москве на текущей неделе

10 марта в Москве может выпасть треть месячной нормы осадков. Дождь будет продолжаться первую половину дня. При этом в столице станет прохладнее — до +3 градусов.

13 марта усилится ветер, выпадет немного снега. В ночь на воскресенье в Москву и область вернется зима. Столбики термометров опустятся до -7 градусов.