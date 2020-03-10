Прямой эфир

Вильфанд спрогнозировал «фантастические изменения» погоды на Таймыре

0
Фото: ТАСС/Денис Кожевников
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни на Таймыре ожидаются резкие потепления и похолодания. Колебания температуры составят около 30 градусов.

«А на Таймыре будут фантастические изменения», — цитирует метеоролога «РИА Новости».

По его словам, в субботу на полуострове было минус 4–8 градусов, а во вторник, 10 марта, температура опустится до минус 20–32 градусов.

«Такие резкие изменения, а к субботе опять будет минус 4–7 градусов…» — добавил Вильфанд.

Ранее, 9 марта, ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что согласно долгосрочным расчетам, температура воздуха предстоящим летом на европейской территории России будет очень комфортной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Температура в Москве побила рекорд 2017 года
Вильфанд пообещал москвичам ненормально теплую погоду на следующей неделе

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020