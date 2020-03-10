В аэропорту в Чили похитили $15 млн

Более $15 млн похитили преступники в аэропорту Сантьяго в Чили. Полиция расследует преступление.

«От 7 до 10 человек проникли в зону складов аэропорта и похитили деньги из грузовика компании, перевозящего ценности», — сообщает телеканал 24 Horas.

При ограблении пострадали 2 человека, похищено $14 млн и €1 млн, что составляет 13 млрд чилийских песо.

Местные СМИ назвали преступление ограблением века, сравнив его с громким делом 2014 года. Тогда в том же аэропорту Сантьяго из инкассаторской машины было похищено 6 млрд чилийских песо ($7,2 млн). Восемь из девяти грабителей впоследствии удалось задержать, сообщает Ридус.

20 марта сообщалось, что в США мужчина в костюме единорога ограбил магазин. Он забрал деньги и пачку сигарет. После этого злоумышленник попытался скрыться вместе со своим сообщником на автомобиле, но они попали в ДТП и были госпитализированы.