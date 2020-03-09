Октябрьскую площадь выбрали для благоустройства в Нелидово

Жители Нелидово Тверской области выбрали, какое общественное пространство следует привести в порядок в 2020 году. Масштабного обновления в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», по мнению горожан, требует Октябрьская площадь.

Принять участие в выборе самого достойного проекта мог каждый житель Нелидовского городского округа старше 14 лет. Сначала голосование проходило заочно – на официальной странице администрации муниципалитета. А затем был организован очный этап, пишут Тверские ведомости.

Ранее стандарты благоустройства воинских захоронений и мемориалов утвердили в Тверской области. Обязанности по выполнению работ возложат на власти муниципалитетов. Всего в регионе насчитывается более 790 воинских захоронений.