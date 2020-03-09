Обряд «закликания» весны проведут в Пушкинском заповеднике

В марте гости Пушкинского заповедника могут стать зрителями и участниками специальной театрализованной фольклорной программы, которая познакомит с древним славянским обрядом «закликания» весны.

Обряд сопровождался пением и выкрикиванием особых песен — «веснянок» и закличек, которые исполнялись девушками с интонацией призыва, имели протяжный и печальный напев. Смысл их — пригласить весну прийти скорее, отмечает Псковское агентство информации.

В программе использованы песни и весенние заклички Псковской и Смоленской губерний, а также духовные стихи из экспедиционных записей в исполнении фольклорного коллектива «Пушкинская деревня».