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Шесть человек пострадали при столкновении машин в Подмосковье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Шесть человек, в том числе двое детей, пострадали при лобовом столкновении двух машин в Московской области.

Авария произошла в 16:50 в районе 35-го км дороги Куравское–Шатура — Дмитровский Погост — Самойлиха. Столкнулись Kia и Hyundai. Причины аварии выясняются, передает ТАСС.

Все пострадавшие госпитализированы, подробная информация об их состоянии не приводится.

7 марта в Коми при столкновении двух машин погибли шесть человек. Двоих детей после этой аварии госпитализировали в тяжелом состоянии.

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