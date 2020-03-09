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Оперативный штаб рассказал о состоянии зараженных коронавирусом в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Одна из трех заразившихся коронавирусом в Москве находится в состоянии средней тяжести. Об этом сообщил городской оперативный штаб.

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У двух других пациентов болезнь проходит в легкой форме.

Все трое заболевших помещены в спецбоксы — двое в в инфекционную больницу № 1, один — в больничный комплекс в Коммунарке.

Специалисты выявили всех, с кем контактировали заболевшие, с ними связываются медики, у всех будут взяты анализы. В оперативном штабе уточнили, что двое заболевших — семейная пара. После возвращения из Италии они не ходили на работу и ни с кем не общались.

Третья была в деловой поездке с коллегами, их поместили под медицинское наблюдение. Муж женщины госпитализирован вместе с ней, дети помещены в обсервационный центр для наблюдения.

Ранее 9 марта стало известно о выявлении в России еще троих зараженных коронавирусом. Все они недавно были в Италии. Всего на сегодняшний день в стране зафиксировано 20 случаев заражения.

Новый коронавирус SARS-CoV-2 стал распространяться по миру в декабре 2019 года, очагом инфекции стал китайский город Ухань. По данным на 9 марта, только в КНР скончались от болезни 3119 человек, заразились более 80,7 тыс. Случаи заболевания вне Китая отмечены более чем в 100 странах.

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