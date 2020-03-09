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СМИ сообщили о намерении Качиньского посетить Смоленск

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Фото: РИА Новости/Олег Минеев
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Председатель польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский намерен посетить Смоленск в десятую годовщину крушения правительственного авиалайнера Ту-154М, в котором погибли его брат и 95 членов правительственной делегации.

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«Это было личное желание и решение Качиньского», — сообщает портал Onet со ссылкой на источник в понедельник, 9 марта.

Как сообщает издание, группа чиновников из канцелярии польского правительства на прошлой неделе посетила место крушения в Смоленске и мемориальный комплекс в Катыни, где похоронены польские военные. Отмечается, что польские власти получили необходимое согласие российской стороны для того, чтобы нанести визит в годовщину трагедии.

О том, что Варшава попросила МИД России помочь организовать визит в Смоленск и Катынь, сообщалось 16 февраля.

Самолет Ту-154 польского президента Польши Леха Качиньского разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек, все они погибли. 13 июня Варшавский окружной суд признал бывшего главу канцелярии премьера Польши Томаша Арабского виновным по делу об авиакатастрофе.

В суде отметили, что Арабский не пытался воспрепятствовать полету, зная, что в Смоленске не было аэродрома, готового принять правительственный борт. Его приговорили к 10 месяцам тюремного заключения с отсрочкой на два года.

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