Прямой эфир

Президент Португалии ушел на карантин из-за коронавируса

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза после встречи с учащимися школы, в которой позже был обнаружен коронавирус, на две недели отменил все мероприятия и будет отбывать карантин в своей резиденции. Об этом сообщила канцелярия главы государства в понедельник, 9 марта.

COVID из окна: куда не смогут попасть любители искусства
Во время эпидемий лучше сидеть дома и читать книжки, полагает писатель Евгений Водолазкин

Школьники посетили президентский дворец в минувший вторник, 3 марта. На тот момент о коронавирусе в учебном заведении еще не было известно. Президент фотографировался вместе с ними и учителями. В канцелярии уточнили, что ни сам зараженный ученик, ни его одноклассники в мероприятии не участвовали.

71-летний глава государства не чувствует недомогания, но по совету медиков отказался от мероприятий, в том числе выездов за рубеж, и отправился в изоляцию. За его здоровьем будут следить медики.

8 марта стало известно, что коронавирусом заразились глава генштаба итальянской армии Сальваторе Фарина и губернатор региона Пьемонт Альберто Чирио. Оба находятся в больницах, но, по их словам, чувствуют себя хорошо. Днем ранее об инфицировании сообщил лидер Демократической партии страны Никола Дзингаретти.

Новый коронавирус SARS-CoV-2 стал распространяться по миру в декабре 2019 года, очагом инфекции стал китайский город Ухань. По данным на 9 марта, только в КНР скончались от болезни 3119 человек, заразились более 80,7 тыс. Случаи заболевания вне Китая отмечены более чем в 100 странах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Более 10 дипломатов РФ эвакуировали из Пхеньяна во Владивосток
Эпидемиолог назвал сроки окончания распространения SARS-CoV-2 в мире

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020