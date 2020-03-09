Президент Португалии ушел на карантин из-за коронавируса

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза после встречи с учащимися школы, в которой позже был обнаружен коронавирус, на две недели отменил все мероприятия и будет отбывать карантин в своей резиденции. Об этом сообщила канцелярия главы государства в понедельник, 9 марта.

Школьники посетили президентский дворец в минувший вторник, 3 марта. На тот момент о коронавирусе в учебном заведении еще не было известно. Президент фотографировался вместе с ними и учителями. В канцелярии уточнили, что ни сам зараженный ученик, ни его одноклассники в мероприятии не участвовали.

71-летний глава государства не чувствует недомогания, но по совету медиков отказался от мероприятий, в том числе выездов за рубеж, и отправился в изоляцию. За его здоровьем будут следить медики.

8 марта стало известно, что коронавирусом заразились глава генштаба итальянской армии Сальваторе Фарина и губернатор региона Пьемонт Альберто Чирио. Оба находятся в больницах, но, по их словам, чувствуют себя хорошо. Днем ранее об инфицировании сообщил лидер Демократической партии страны Никола Дзингаретти.

Новый коронавирус SARS-CoV-2 стал распространяться по миру в декабре 2019 года, очагом инфекции стал китайский город Ухань. По данным на 9 марта, только в КНР скончались от болезни 3119 человек, заразились более 80,7 тыс. Случаи заболевания вне Китая отмечены более чем в 100 странах.