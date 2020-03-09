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Нурмагомедов и Макгрегор высмеяли друг друга в соцсетях

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор высмеял чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова в Twitter. После чего россиянин ответил ему аналогичным образом.

Макгрегор положил начало интернет-перепалке, выложив в своем аккаунте стоп-кадр из видео, снятого во время нападения ирландца на автобус с участниками турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в апреле 2018 года. На фотографии, подписанной фразой «Уличный бой», изображен «испуганный» Нурмагомедов. Так ирландец отреагировал на высказывание россиянина на пресс-конференции с Тони Фергюсоном о том, что он не раз участвовал в уличных боях в Дагестане, усомнившись в аналогичном опыте своего американского соперника.

Нурмагомедов ответил оппоненту, разместив на своей странице пост с надписью «Помогите» и фотографией своего боя с Макгрегором, на котором он проводит ирландцу болевой прием.

Далее бойцы продолжили взаимный троллинг.

В октябре 2018 года Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе, одержав победу над Макгрегором. 1 февраля сообщалось о возможном проведении матча-реванша между бойцами осенью 2020 года.

Бой Фергюсона и Нурмагомедова состоится 19 апреля в рамках турнира UFC 249 в Нью-Йорке. РЕН ТВ покажет его в прямом эфире. На данный момент оба являются лучшими бойцами своего дивизиона. У россиянина 28 побед из 28, у американца — 25 из 28.

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