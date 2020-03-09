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«Бетис» обыграл «Реал» в матче чемпионата Испании

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Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo
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Футбольный клуб «Бетис» переиграл мадридский «Реал» в домашнем матче 27-го тура чемпионата Испании.

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Встреча состоялась 8 марта в Севилье и закончилась победой хозяев (2:1). Счет матча открыл игрок «Бетиса» бразильский защитник Сидней, забив гол на 40-й минуте. Однако мадридцы сравняли счет уже к концу первого тайма: форвард Карим Бензема сумел реализовать пенальти на третьей дополнительной минуте.

Во второй половине игры долгое время команды действовали на равных, тем не менее на 82-й минуте полузащитник севильцев Кристиан Тельо занес победный год в ворота соперников.

«Мы гордимся победой над таким клубом, как «Реал Мадрид», на глазах у наших болельщиков. Это очень важная победа перед дерби с «Севильей», — приводит слова Тельо Sportarena.

Таким образом «Реал» проиграл три из четырех последних матчей и останется на втором месте турнирной таблицы Ла Лиги. В свою очередь, «Бетис» поднялся на 12-ю строчку.

23 февраля «Реал Мадрид» проиграл «Леванте» в матче чемпионата Испании со счетом 0:1 и после этого потерял лидерство на соревновании.

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