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Молодая мать из Польши рассказала о своей жизни в России

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Фото: ТАСС/ Артем Геодакян
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Польский блогер Анна Голембевская, переехавшая с мужем и маленьким ребенком в Москву, поделилась впечатлениями от жизни в России.

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В интервью ресурсу Gazeta.pl женщина рассказала, что переезжать в РФ было немного страшно, так как она наслушалась стереотипов о ходящих по улицам медведях и пустых полках в магазинах. Анна отмечает, что, к счастью, это оказалось не так.

Жизнь в Москве практическим ничем не отличается от жизни в других крупных городах.

Автор блога «Мама в Москве» также рассказала, что особенно хорошо живется в российской столице детям.

«У меня такое ощущение, что москвичи лелеют и даже балуют детей. Дети везде. Детям разрешено все, я не заметила, чтобы кто-то публично их ругал», - сказала Анна.

Она также указала, что в Москве очень много развлечений для детей, кругом аниматоры, большие магазины игрушек, а в каждом дворе детские площадки. Причем не просто одинокие качели, а крупные и интересные конструкции.

В то же время Голембевская считает, что матерью быть в Москве трудновато. Некоторые магазины расположены либо на высоких первых этажах, либо в подвальных помещениях, куда не попасть с коляской. Кроме того, женщина почти не спускается в метро из-за коляски. Пандусы же Анна считает недостаточно надежными.

При этом блогер отметила, что ей всегда предлагают помощь с коляской, а матери в России очень сплоченные. Она добавила, что матерью тяжело быть в любой точке мира, но по россиянкам этого не скажешь.

7 марта сообщалось, что китайский турист Лю Сяошунь поделился впечатлениями от путешествия по России. По его словам, он был удивлен серьезностью и неулыбчивостью россиян.

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