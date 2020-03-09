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Синоптики предупредили о тумане в Московском регионе

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Фото: агентство городских новостей Москва/Андрей Никеричев
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Синоптики объявли «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за тумана до утра понедельника. Об этом 9 марта сообщает сайт Гидрометцентра России.

Период предупреждения для Москвы и Подмосковья продлится до 11:00 утра, передает «Газета.ру»

По прогнозам Гидрометцентра, днем 9 марта в Москве будет от +6…+8 градусов. Ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 2–7м/с. Атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба. Показатель влажности воздуха будет колебаться от 88 до 94%.

По данным за последние 70 лет, самым теплым днем 9 марта был в 2017 году. Тогда столбики термометров остановились на отметке +10 градусов.

7 марта, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о значительном потеплении на предстоящей неделе.

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