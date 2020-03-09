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России выявили еще три случая заражения коронавирусом

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Три новых случая инфицирования новым типом коронавируса зафиксированы в России, все заболевшие вернулись из Италии, сообщили «Известиям» в воскресенье, 8 марта, в оперативном штабе по борьбе с вирусом.

Отмечается, что заболевшие выявлены в в Московской, Белгородской и Калининградской областях, они госпитализированы и помещены в специальные инфекционные боксы.

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Так, число заразившихся коронавирусом в РФ выросло до 17, из них двое — граждане КНР, 14 — граждане России, вернувшиеся из Италии, 1 — гражданин Италии.

Накануне из клиники был выписан первый в Москве пациент с коронавирусом Давид Беров. Он признался журналистам, что также недавно был в Италии.

5 марта мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице режим повышенной готовности. В частности, граждан, прибывших из ряда стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, обязали обеспечить самоизоляцию на дому на две недели со дня возвращения в Россию.

Кроме того, в столичном департаменте здравоохранения заявили, что нарушение карантина по коронавирусу, в том числе режима самоизоляции, уголовно наказуемо.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. Наиболее тяжелая обстановка с распространением заболевания сейчас в Иране, Китае, Южной Корее и Италии.

По данным на 8 марта, по всему миру зарегистрировано 105 427 заболевших COVID-19, скончались 3583 пациента.

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