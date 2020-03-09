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Зеленский раскрыл причину увольнения Богдана с поста главы Офиса президента

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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему уволил Андрея Богдана с поста главы своего Офиса.

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В интервью The Guardian украинский лидер отметил, что не был знаком с Богданом до начала своей президентской кампании, которую они прошли вместе.

Увольнение чиновника, по словам Зеленского, не связано с его работой — причина в личных отношениях.

«Я не хотел бы комментировать эту историю, потому что мы с Андреем прошли достаточно долгий путь. У меня не было с ним отношений до политики. Мы прошли всю избирательную кампанию, а потом довольно долго работали вместе. Это немного о другом, это о человеческих отношениях», — сказал Зеленский.

Тогда издание «Новое время» сообщало, что между Богданом и пришедшим ему на смену Андреем Ермаком, в прошлом — помощника главы государства, существует взаимная неприязнь и конкуренция, которая якобы достигла апогея.

Кроме того, с Богданом был связан ряд скандалов. В начале ноября в СМИ появилась информация, что он подрался с главой СБУ Иваном Бакановым. При этом утверждалось, что главе офиса президента Украины выбили зуб и он перестал ходить на работу.

Андрей Богдан возглавлял Офис украинского президента с 25 июня 2019-го по 11 февраля 2020 года. Отвечал за коммуникацию, правовые и политические вопросы.

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