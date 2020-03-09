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Эрдоган пригрозил возобновить операцию в Идлибе

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил односторонними действиями в сирийском Идлибе в случае, если Россия не выполнит достигнутых в Москве договоренностей.

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По словам Эрдогана, Анкара оставляет за собой право своими методами самостоятельно «очистить территории» в идлибской зоне, передает NTV.

В то же время он заверил, что Турция выступает за целостность Сирии, и единственная цель, которую она преследует — сделать так, чтобы 3,6 млн беженцев на турецкой территории и еще 1,5 млн на границе смогли безопасно вернуться в Сирию.

Эрдоган отметил, что страны ЕС выделили Турции $3 млрд на размещение мигрантов, в то время как Анкара потратила на эти цели $40 млрд.

В конце февраля ситуация в Идлибе обострилась. В результате авиаудара сирийских ВВС по террористам погибли 36 турецких военных, которых, по данным Минобороны РФ, не должно было быть в том районе. В результате Турция начала военную операцию «Весенний щит» против армии Сирии.

5 марта в Москве прошли переговоры президента РФ Владимира Путина с его турецким коллегой. В результате шестичасовой встречи были достигнуты договоренности, которые по словам Путина, должны положить конец противостоянию в Идлибе.

Так, было принято решение, что с 6 марта в Идлибе вступит в силу режим прекращения огня, с 15 марта турецкие и российские военные начнут патрулировать трассу М4 и создадут коридор безопасности вблизи нее.

По итогам переговоров турецкий политолог объяснил, почему Эрдогану важно контролировать Идлиб.

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