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Российские саблистки выиграли золото на этапе Кубка мира в Афинах

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Женская сборная России по фехтованию на саблях в составе Софьи Великой, Ольги Никитиной, Софии Поздняковой и Яны Егорянна завоевала золото на этапе Кубка мира, прошедшем в Афинах.

В финале россиянки победили греческую команду со счетом 45:35. Третье место по итогам турнира заняла сборная Венгрии.

Следующий этап Кубка мира пройдет 23 марта в Польше, пишет ТАСС.

В январе стало известно, что олимпийские чемпионки по фехтованию Софья Великая, Яна Егорян и Инна Дериглазова выступят третьей стороной в споре между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

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