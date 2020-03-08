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Фигурист Жиганшин опроверг информацию о своей пропаже

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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Фигурист Руслан Жиганшин, о пропаже которого сообщалось ранее 8 марта, заявил, что у него всё в порядке и он никуда не исчезал.

«Никуда не пропадал, телефон всегда включен», — подчеркнул он в беседе с «РИА Новости».

8 марта телеканал РЕН ТВ сообщил, что мать спортсмена обратилась в правоохранительные органы в связи с тем, что ее сын ушел из дома вечером 6 марта и не вернулся. Отмечалось, что его телефон недоступен. Позднее появилась информация о том, что 27-летний Жиганшин найден.

Руслан Жиганшин родился в Москве в 1992 году. Занимался фигурным катанием с четырех лет, выступал в танцах на льду. В паре с Викторией Синициной стал чемпионом мира среди юниоров 2012 года, победил в юниорском финале Гран-при, завоевал бронзу в Универсиаде 2013 года и чемпионате мира 2014 года. С Еленой Ильиных выиграл титул чемпиона России 2015 года, серебро этапа Гран-при Cup of Russia, серебро командного зачета ЧМ-2015. С 2017 года перешел на тренерскую работу.

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