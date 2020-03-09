Резиденты сохранят льготы на платную парковку во время ремонта поликлиник в Москве

Во время ремонта четырех московских поликлиник, находящихся в районах Сокольники, Арбат, Крылатское и Можайский, пациенты будут обслуживаться в других филиалах. При этом для пациентов, перемещающихся на автомобилях, на городских парковках у этих медицинских учреждений будут действовать льготные условия. Об этом в понедельник, 9 марта, «Известиям» сообщили в «Московском паркинге».

Так, обладатели резидентных парковочных разрешений в районе Арбат с 9 марта смогут без оплаты оставлять машины в районе Хамовники на участке улицы 10-летия Октября от Малой Пироговской до пересечения с улицей Усачева. Новые правила будут действовать до окончания ремонта детской городской поликлиники № 38 (филиал № 2).

Резиденты района Сокольники с 23 марта не должны будут платить за парковку в районе Соколиная Гора на участке Зверинецкой улицы от улицы Ибрагимова до Мироновской улицы и участке Мироновской улицы от Ткацкой улицы до пересечения со Зверинецкой улицей в связи с ремонтом детской городской поликлиники № 52 (филиала № 1). Для жителей резидентов районов Соколиная Гора и Хамовники ничего не изменится, они смогут парковаться в соответствии с условиями своего разрешения.

Отмечается также, что еще у трех медцентров парковки станут бесплатными для всех автомобилистов. Речь идет о парковочных местах у клинико-диагностического центра № 4 (филиал № 1) на участке от дома 15 по набережной Тараса Шевченко до дома 20 по Кутузовскому проспекту (с 23 марта), у детской городской поликлиники № 130 (филиал № 1) на нечетной стороне Осеннего бульвара от дома 15 до дома 19, стр. 2 (с 6 апреля) и детской городской поликлиники № 130 (филиал № 3) на Проектируемом проезде 2185 (с 6 апреля).

В начале марта сообщалось, что «Московский паркинг» получил более 3 тыс. заявок на оформление резидентных разрешений в районах расширения платной парковки. Отмечается, что больше всего заявлений поступило от жителей Таганского района.