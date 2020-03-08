Стивен Кинг высказался о скандале с мемуарами Вуди Аллена

Писатель Стивен Кинг высказался о скандале с мемуарами режиссера Вуди Аллена.

По мнению фантаста, отказ публиковать книгу сродни «надеванию намордника на авторов».

Издательство отказалось публиковать книгу Аллена за четыре дня до ее выхода. На такое решение книжный дом подтолкнули другие писатели, которые сотрудничают с ним. Бойкот начал сын режиссера Ронан Фэрроу. Он считает, что его книга о продюсере Харви Вайнштейне, ставшем фигурантом дела о домогательствах, не может соседствовать с мемуарами отца, который обвиняется в растлении малолетних.