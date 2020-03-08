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Бывший тренер «Сочи» Точилин рассказал о появлении Кокорина в команде

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин дал первое интервью после отставки. Он рассказал о том, как в команде оказался нападающий Александр Кокорин, а также о своем будущем.

«Был мимолетный разговор с президентом (Романом Борисовичем Ротенбергом. — Ред.), когда Кокорина и [бывшего полузащитника «Краснодара» Павла] Мамаева выпустили из тюрьмы. Казалось, их можно заявить. Позже выяснилось, что нереально, и вопрос с арендой Саши отпал. Но президент эту мысль не оставил, и зимой Кокорин все-таки очутился в «Сочи», — приводит слова Точилина издание «Спорт-Экспресс».

Тренер добавил, что после ухода из «Сочи» у него были варианты трудоустройства в других клубах, но он принял решение остаться в структуре сочинской команды и сейчас занимает должность руководителя селекционно-аналитического отдела.

«В ФНЛ (Футбольная национальная лига. — Ред.) варианты были. Правда, не из тех, за которые надо сразу хвататься. Да и сам никуда не рвался. Отработать пять лет под большим давлением — серьезный срок. Требовалась пауза. Она действительно пошла на пользу. Я многое переосмыслил. Осознал свои ошибки. Тренерская карьера развивалась настолько гладко, что в какой-то момент даже оказался в розовых очках. Что ж, тоже урок. Постараюсь в будущем на эти грабли не наступать», — сказал Точилин.

Александр Точилин возглавлял петербургское «Динамо» с 2015 года (в 2018 году команда переехала в Сочи). Он вывел клуб сначала в ФНЛ, а затем и в премьер-лигу. 20 ноября 2019 года он покинул пост главного тренера «Сочи». Новым наставником команды стал Владимир Федотов. «Сочи» после 20 матчей занимает последнее место в турнирной таблице, набрав 15 очков.

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