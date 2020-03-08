СМИ сообщили о намерении Макрона встретиться с Эрдоганом в Париже

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен провести встречу в Париже с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает в воскресенье, 8 марта, Journal du dimanche.

«Макрон хочет на этой неделе увидеть турецкого президента в Париже», — приводит «РИА Новости» заявление издания.

5 марта в Кремле прошли переговоры Эрдогана и российского лидера Владимира Путина на тему Идлиба. Президенты двух стран три часа общались наедине, после чего началась работа с делегациями. По итогу переговоров стороны согласовали меры по разрешению ситуации в Сирии.

В ночь на 6 марта в Идлибе вступил в силу режим прекращения огня. С 15 марта начнется российско-турецкое патрулирование трассы М-5 в Сирии.

Ситуация в Идлибе обострилась в январе 2020 года. Армия Сирии при поддержке России продолжила наступление вглубь зоны деэскалации в рамках борьбы с террористами, продвинувшись вперед за наблюдательные пункты Турции. Турецкие военные в ответ начали оказывать поддержку отрядам так называемой сирийской оппозиции.

В конце февраля в результате обстрела армии САР погибли 33 турецких военных. Тогда же Анкара начала очередную операцию в Сирии под названием «Весенний щит».